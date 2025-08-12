Главный тренер Динамо Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского Пафоса, в котором кияне уступили со счетом 0:2.

«Удивил ли сегодня чем-то Пафос? Больше всего меня удивила наша игра.

Нам нужно усиливать все звенья. Если говорить о команде, то необходимо учитывать, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, надо очень заметно усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно», — цитирует Шовковского клубная пресс-служба.