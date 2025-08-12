Шовковский о матче с Пафосом: «Меня больше всего удивила наша игра»
Белые и синие не смогли пройти в следующий раунд ЛЧ
около 1 часа назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского Пафоса, в котором кияне уступили со счетом 0:2.
«Удивил ли сегодня чем-то Пафос? Больше всего меня удивила наша игра.
Нам нужно усиливать все звенья. Если говорить о команде, то необходимо учитывать, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, надо очень заметно усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно», — цитирует Шовковского клубная пресс-служба.
Динамо выбыло из отбора Лиги чемпионов и попало в четвертый раунд квалификации ЛЕ, в котором сыграет с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль). В первом поединке Маккаби одержал победу со счетом 2:1.