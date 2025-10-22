Шовковский: «К сожалению, у нас полный лазарет»
У бело-синих кадровые проблемы
около 1 часа назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ перед матчем основного раунда Лиги конференций против турецкого Самсунспора.
«Хочу начать с того, что сегодня была непростая ночь для всей Украины. Снова страна-террорист наносит удары по нашим городам. Двое людей погибли, более тридцати человек получили повреждения разной степени. Очень непростая ситуация с энергетикой в стране. Думаю, что все, кто сочувствует нам и смотрит на происходящее в нашей стране, понимают, что ситуация очень напряженная и очень непростая. Наши соболезнования погибшим и семьям, которые пострадали от агрессии в целом, так и сегодня ночью. Это мы говорим о Киеве.
Что касается игры, то у нас, к сожалению, полный лазарет. И на сегодня все те игроки, кого вы назвали (Шапаренко, Тымчик, Ярмоленко, Биловар, Торрес, Дубинчак), не могут нам помочь. Также Захарченко и Пономаренко мы отдали команде U19, чтобы они имели практику в сегодняшнем матче Юношеской Лиги УЕФА. Кстати, они выиграли со счетом 1:0», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.
В четверг, 23 октября, Самсунспор примет Динамо в матче второго тура Лиги конференций 2025/26. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Динамо сейчас занимает третье место в чемпионате Украины. Свой первый матч в Лиге конференций киевляне проиграли Кристал Пэлас со счетом 0:2.
Самсунспор находится на шестом месте турецкой Суперлиги. В предыдущей игре Лиги конференций турецкий клуб победил Легию (1:0).