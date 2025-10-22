Главный тренер Динамо Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ перед матчем основного раунда Лиги конференций против турецкого Самсунспора.

«Хочу начать с того, что сегодня была непростая ночь для всей Украины. Снова страна-террорист наносит удары по нашим городам. Двое людей погибли, более тридцати человек получили повреждения разной степени. Очень непростая ситуация с энергетикой в стране. Думаю, что все, кто сочувствует нам и смотрит на происходящее в нашей стране, понимают, что ситуация очень напряженная и очень непростая. Наши соболезнования погибшим и семьям, которые пострадали от агрессии в целом, так и сегодня ночью. Это мы говорим о Киеве.

Что касается игры, то у нас, к сожалению, полный лазарет. И на сегодня все те игроки, кого вы назвали (Шапаренко, Тымчик, Ярмоленко, Биловар, Торрес, Дубинчак), не могут нам помочь. Также Захарченко и Пономаренко мы отдали команде U19, чтобы они имели практику в сегодняшнем матче Юношеской Лиги УЕФА. Кстати, они выиграли со счетом 1:0», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.