Шовковский отреагировал на очередную потерю очков Динамо в УПЛ
Специалист проанализировал игру своей команды
13 минут назад
Фото - ФК Шахтёр
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал матч восьмого тура УПЛ против харьковского Металлиста 1925 (1:1).
«За счет чего Динамо могло взломать оборону и одержать победу? За счет того, чтобы мы реализовали те моменты, которые у нас были. Например, выход Герреро. Был бы совсем другой счет и совсем другая игра.
Безусловно, Динамо потеряло два», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.
После ничьей с Металлистом 1925 киевляне имеют 16 очков после восьми поединков и занимают второе место в турнирной таблице.
Беспроигрышная серия Динамо в чемпионате Украины уже насчитывает четыре матча подряд – все завершились вничью.