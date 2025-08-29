Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с Маккаби Тель-Авив (1:0).

«Безусловно, результат зависит от главного тренера и действий команды на футбольном поле. Если говорить о сегодняшнем противостоянии, мы проиграли его в первом матче после удаления и ошибок, которых допустились, когда пропустили два мяча. Имели возможность сегодня отыграть это отставание, но нам не хватило индивидуального мастерства при реализации. Поэтому имеем такой результат.

Вы говорите, что мы ни разу не проиграли Маккаби Т-А в предыдущих встречах, но нельзя сравнивать те времена с нынешними, когда в стране идет война. Сегодня ночью был один из самых сильных обстрелов Украины, в результате которого на данный момент погибло более 20 человек, и завалы продолжают разбирать. Когда мы проснулись утром, первым делом читали и смотрели новости, общались с близкими и должны были играть в такой ситуации. Вы сравниваете совершенно разные времена и игры с Маккаби, которые были 10 лет назад и больше. Я считаю, что это неправильно.

Если вы заметили, сегодня мы вышли на поле с повязками на руках в знак поддержки наших людей и уважения, так как в пятницу в Киеве объявлен день траура», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.