Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев перед ответными матчами раунда плей-офф квалификации еврокубков поделился прогнозом на выступления киевлян, Шахтера и Полесья.

В Англии футбол родился, а в Украине он просто умер. Все наши команды в еврокубках ничего не показали. Пусть Динамо против Маккаби добьется положительного результата, но мне в это трудно верится. Судя по последней игре между ними, мне кажется, будет 1:1.

Серветт – Шахтер? Я думаю, что Шахтер победит и пройдет дальше. Поставлю на счет 2:0 или 2:1 в пользу донецкой команды.

Фиорентина – Полесье? Здесь без шансов. Думаю, будет такой же результат, как и в первой игре – 3:0 в пользу Фиорентины.

Почему так плохо выступают в еврокубках? Честно, я не знаю. Футбол мне сейчас не интересен и я его мало смотрю, у меня есть дела поважнее. Лучше с Тёмой [Милевским] общайся, он больше футболы смотрит, – заявил Алиев в интервью Sport-Express UA.