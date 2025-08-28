Вингер «Маккаби» Тель-Авив Ошер Давида поделился мыслями о преимуществе 3:1 перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против киевского «Динамо». Слова игрока передает пресс-служба клуба.

1:6 после 4:1 с Олимпиакосом? Безусловно, из той команды осталось немного игроков, но я помню тот матч хорошо и надолго. Задача еще точно не выполнена, и я надеюсь, что никто не думает иначе. Мы должны подходить к игре так, будто счет 0:0, и выиграть матч в нашем стиле.

Мы не можем позволить себе думать о чем-то другом. После прошлой игры все говорили, что мы должны были забивать больше, но в то же время отмечали, что провели хороший матч. Теперь весь фокус — на следующей встрече.

С точки зрения команды, главное — защитить чемпионский титул. Я уже два года здесь, и в обоих случаях мы вылетали из Кубка Израиля на ранних этапах, так что цель также — пройти как можно дальше в Кубке, этого давно не было с тех пор того финала.

А в личном плане я хочу повторить прошлый сезон и даже улучшить его. Я не хочу довольствоваться тем, что уже было, потому что стремлюсь прогрессировать индивидуально. Я всегда одинаково смотрю на самого себя. Возможно, надо сказать, что ты можешь быть еще более значимым. Я стараюсь усовершенствоваться. Хочу повторить прошлый сезон и даже улучшить его.

Летняя трансферная кампания? Многое изменилось. Здесь новая и хорошая динамика, есть молодые ребята, перспективные. Думаю, что все берут на себя большую ответственность. Кто-то из них возьмет на себя лидерские роли. Надеюсь, все сложится хорошо. Я верю в эту группу ребят.