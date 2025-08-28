Сергей Стаднюк

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы киевское Динамо номинально дома победило Маккаби Тель-Авив.

Первый тайм остался за «бело-синими». Уже на пятой минуте Герреро подарил украинской команде нужный настрой на игру. Игроки израильтян допускали много брака, как в обороне, так и в атаке. Этим пользовались подопечные Александра Шовковского. Караваев мог сравнять счет по сумме двух матчей, однако не попал в дальний угол.

Гости нарастили обороты ближе к концу стартовой 45-минутки. Это вылилось в две ужасные ошибки обороны киевлян. Однако оба раза соперник простил Динамо. Сначала Михавко отбил удар израильтян в фактически пустые ворота. А после неудачной передачи того же центрбека нападающий неудачно пробил пяткой. Также в начале второго тайма игрок Маккаби попал в штангу.

После перерыва Динамо имело свои полумоменты, но не хватало заключительного акцентированного удара. Где нужно, гостей выручал Мишпати. Время предательски истекало. Шовковский решил выпустить Шапаренко вместо Пихаленка, но планы тренера сломала спущенная траурная повязка, посвященная очередной террористической атаке врага на Киев. Из-за нее арбитры не позволили хавбеку выйти. Позже он все же появился, но уже не успел добавить остроты. А удар Буяльского после удачного обыгрыша уже стал выстрелом отчаяния.

Маккаби проиграл в встрече, но вышел в общий этап Лиги Европы. Динамо продолжит борьбу в Лиге конференций. Хотя киевлян можно похвалить за самоотдачу, которой не было видно в трех прошлых еврокубковых играх.

Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации, ответный матч

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив 1:0 (1:3 – первый матч)

Гол: Герреро, 5

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Караваев, Михавко, Биловар (Попов 62; Бражко 83), Михайленко, Волошин, Ярмоленко (Кабаев 62), Буяльский, Пихаленок (Шапаренко 83), Герреро (Пономаренко 73)

Маккаби: Мишпати, Асанте, Гейтор (Шломо 76), Камара, Ревиво, Белич (Ледерман 86), Сиссоко (Ной 46), Дор Перец, Давида, Мадмон (Николаэску 68), Йехезкель

Предупреждения: Ярмоленко – Сиссоко, Белич