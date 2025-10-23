Сергей Стаднюк

Главный тренер Динамо Александр Шовковский ушел от ответа относительно места в составе для капитана команды Виталия Буяльского в матче второго тура общего этапа Лиги конференций против Самсунспора. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

❓ Виталий Буяльский четыре матча подряд не попадал в стартовый состав, но в последних двух поединках начинал игру с первых минут. Ему удалось вернуть доверие тренера?

Головний тренер вирішує, хто грає, а хто – ні. Олександр Шовковський

❓ «Самсунспор» - очень агрессивная команда. Чего вы ожидаете от будущей игры?

Завжди непросто грати в Туреччині. Ми знаємо, як тут люблять футбол – це майже релігія. Неодноразово грали проти місцевих команд, і розуміємо, в якому стилі вони будуть діяти. У минулорічній Лізі Європи ми грали з «Галатасараєм». Я думаю, що малюнок гри не сильно буде відрізнятися від того, який був торік. Саме на таку підтримку з боку вболівальників, саме на таку агресію збоку гравців ми налаштовуємо свою команду. Олександр Шовковський

