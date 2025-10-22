Главный тренер Динамо Александр Шовковский пообщался с журналистами перед матчем второго тура основного раунда Лиги конференций против турецкого Самсунспора.

«Самсунспор — это команда, которая просто фантастически провела прошлый сезон в турецкой лиге. Благодаря успешному финальному рывку они заняли третье место. Они показывают довольно агрессивную, хорошую игру, строя свои атаки за счет скоростных игроков. Также удачно поработали в течение трансферного окна, привлекли в свои ряды квалифицированных игроков и продолжают довольно успешно выступать в лиге.

В первую очередь, когда мы говорим об этой команде, мы должны понимать, что на каждом месте, в каждом звене есть сильные игроки, от которых можно ожидать любых уверенных и ярких действий. И футбол — это игра не одного-двух игроков, это игра команды. А, безусловно, индивидуальное мастерство порой решает многое», — цитирует Шовковского клубная пресс-служба.