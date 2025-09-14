Олег Гончар

В киевском «Динамо» накапливаются проблемы, которые в первую очередь связаны больше не с результатами клуба, а с игрой, которая на данный момент имеет большое количество системных проблем.

Главный тренер Александр Шовковский винит игроков, отсутствие трансферов и иногда вскользь может намекнуть на свою вину. При этом, очевидно, что команда, которая имеет по силе второй состав в УПЛ, не может играть вторым номером против более сложных соперников. Командная игра, тактика и сами игроки сейчас не прогрессируют, а их потенциал не раскрывается.

Хотя и в СМИ уже звучала информация, что Шовковского не уволят до зимы, но если команда в пике, то руководству придется сделать это раньше.

Ничья с «Оболонью» должна была бы стать той причиной, но «Шахтёр» тоже потерял очки в игре с харьковским «Металлистом 1925» (1:1) и потому результат в Киеве может стать последним предупреждением для неопытного тренера и его штаба «динамовских сердец».

На самом деле у «Динамо» есть разные пути для замены Шовковского и все они доступны на данный момент. Проблема лишь в том, что промедление с увольнением тренера может привести к тому, что придется конкурировать с национальной сборной Украины по футболу.

Игорь Костюк — новое «динамовское сердце»

Игорь Костюк является одним из самых логичных кандидатов для внутренней ротации, если нужно найти тренера в середине сезона.

Половина игроков «Динамо» — его воспитанники, которых он хорошо знает. В U-19 его команды в последние два сезона доминировали и выделялись даже по сравнению с «Шахтёром».

Плюсом Костюка является глубокое знание клубной философии, умение работать с молодёжью, лояльность к власти в «Динамо».

Минусы Костюка — отсутствие опыта на уровне УПЛ и с ветеранами, его команды играют в тот же примитивный вертикальный футбол, что и при Шовковском. «Динамо» нужны кардинальные изменения, а не перестановки в коробке с одинаковыми шариковыми ручками.

Юрий Вернидуб — человек не из системы

В отличие от Костюка и Шовковского Юрий Вернидуб имеет опыт работы главным тренером взрослой команды. В целом, вызывает много вопросов, когда тренировать самый титулованный клуб Украины ставят бывшего вратаря-капитана, который не имел опыта.

Вернидуб, который успешно тренировал «Зарю», «Шериф» и «Кривбасс», может дать «Динамо» стабильность. К тому же он в Лиге чемпионов побеждал мадридский «Реал», чем Шовковский и Костюк не могут похвастаться.

Вернидуб неоднократно упоминался как кандидат в «Динамо», но проигрывал «динамовским сердцам» и Мирче Луческу.

Вернидуб в «Динамо» сможет укрепить дисциплину, улучшит работу защитников и выдвижение в быстрые контратаки.

Конечно, это тотсамый стиль футбола, что и у Шовковского, но Вернидуб за счет опыта уже давно набил все шишки, которые нынешний наставник киевлян набивает лишь сейчас. Поэтому назначение опытного тренера должно дать быстрый результат.

Сергей Ребров вернется домой

Сергей Ребров — наиболее романтичный вариант для «Динамо», поскольку с ним были связаны последние успехи клуба.

Ребров успешно тренировал бело-синих в 2014–2017 годах, завоевав два чемпионства и Кубок. После этого был период в Саудовской Аравии, успешная работа в венгерском «Ференцвароше» и в ОАЭ. Специалист строил хорошую карьеру и потом перешел в сборную Украины.

С национальной командой у Реброва развалилась вся пирамида триумфа. Болельщики после провала на Евро-2024, в Лиге Наций и в начале квалификации ЧМ-2026 массово требуют уволить тренера. В настоящее время есть большие шансы, что в октябре Ребров станет безработным.

Тренеру необходимо будет восстанавливать свою репутацию. «Динамо» для этого очень хорошо подходит.

Плюсом Реброва является знание клуба, хороший опыт на клубном уровне и стремление построить систему для молодежной и основной команды.

Минус Реброва в том, что у него всегда были проблемы с менеджерами клуба на разных уровнях, поскольку он нетипичное динамовское сердце. Чтобы привести этого тренера в клуб Игорю Суркису придется уволить многих менеджеров.