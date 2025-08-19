По мнению многих, лучший футболист в мире, Лионель Месси, выиграл все, что можно выиграть, и увенчал свою богатую карьеру победой на чемпионате мира с Аргентиной в Катаре в 2022 году.

Очевидно, что Месси наденет национальную майку на еще одни большие соревнования – чемпионат мира, который в следующем году пройдет в США, Канаде и Мексике, а аргентинские СМИ уже говорят о последней игре Месси перед домашней публикой.

DSports анонсирует, что это произойдет 4 сентября, когда на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе запланирован квалификационный матч против Венесуэлы, а через пять дней – матч в Эквадоре.

Они подчеркнули, что для всех его поклонников и любителей футбола будет тяжелым ударом смириться с тем, что это последний раз, когда Месси ступит на «Монументаль» в официальном матче.