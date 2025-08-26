15-летний полузащитник Арсенала Макс Доуман на прошлой неделе дебютировал в Премьер-лиге в матче с Лидсом (5:0), став вторым самым молодым игроком в истории турнира после Итана Нванери. Бывший футболист канониров Тео Уолкотт прокомментировал его выход и сравнил с Лионелем Месси.

«Что действительно здорово, так это то, что Микель Артета позволяет ему играть так, как он умеет, потому что в этом его сила. Он ведет мяч, с мячом он быстрее. Он как Месси. Я помню, как играл против Месси – без мяча он не такой быстрый.

Возможно, это потому, что я был быстрее большинства игроков. Когда мяч у него, он просто скользит мимо людей, он легко проскользнул мимо меня. Это есть у Доумана, он умеет резко взрываться и так же быстро останавливаться.

У него есть способности, которым невозможно научить, он играет свободно. Мы часто говорим о любви к футболу, о том, что иногда футбол скучно смотреть. За ним смотреть – не скучно. В игре он всегда позитивный, каждый раз, когда получает мяч, и именно это я люблю в таких игроках – в их позитиве. Это так освежает», – сказал Уолкотт.