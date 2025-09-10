Сікан может сменить клуб в Турции
У нападающего мало игрового времени в нынешней команде
около 2 часов назад
Трабзонспор отказался отпускать Данила Сикана в Андерлехт, но в услугах эксфорварда Шахтера заинтересован другой клуб из Турции.
Ситуацией готов воспользоваться новичок Суперлиги – Коджаэлиспор, который намерен арендовать Данила на один сезон и покрыть всю его зарплату, сообщает Günebakış Haber.
Сикан перешел в Трабзонспор из донецкого Шахтера в январе 2025 года за шесть миллионов евро.
В этом сезоне украинский форвард провел суммарно 61 минуту в четырех матчах Трабзонспора.
Контракт Сикана с турецким клубом рассчитан до середины 2029 года. Transfermarkt оценивает Данила в шесть миллионов евро.
Трабзонспор занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея десять очков.