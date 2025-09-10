Павел Василенко

Трабзонспор отказался отпускать Данила Сикана в Андерлехт, но в услугах эксфорварда Шахтера заинтересован другой клуб из Турции.

Ситуацией готов воспользоваться новичок Суперлиги – Коджаэлиспор, который намерен арендовать Данила на один сезон и покрыть всю его зарплату, сообщает Günebakış Haber.

Сикан перешел в Трабзонспор из донецкого Шахтера в январе 2025 года за шесть миллионов евро.

В этом сезоне украинский форвард провел суммарно 61 минуту в четырех матчах Трабзонспора.

Контракт Сикана с турецким клубом рассчитан до середины 2029 года. Transfermarkt оценивает Данила в шесть миллионов евро.

Трабзонспор занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея десять очков.