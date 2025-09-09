Нападающий турецкого Трабзонспора Данило Сикан провел разговор с руководством клуба, в котором выразил желание покинуть команду, сообщает Gunebakis Haber.

24-летний украинец недоволен своим положением и отсутствием доверия со стороны главного тренера Фатиха Текке, который практически не предоставляет ему игрового времени.

«Сікан, на которого руководство Трабзонспора и лично президент Ертугрул Доган возлагали большие надежды, намерен уйти. Данило поговорил с руководством и выразил желание покинуть клуб. Текке предоставил украинскому игроку всего 64 минуты игрового времени в четырех матчах чемпионата. После просьбы Сикана об уходе бордово-синяя команда оценивает ситуацию и планирует действовать в соответствии с решением главного тренера. Главным претендентом на форварда является турецкий Кайсериспор», – сообщило Günebakış Haber.

Сикан перебрался в Трабзонспор в январе 2025 года, но так и не смог закрепиться в основе. В прошлом сезоне форвард принял участие в 18 встречах всех турниров, отметившись тремя голами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Андерлехт нацелился на Сикана.