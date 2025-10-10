Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Ирландии, а ныне известный футбольный эксперт Рой Кин выразил желание увидеть Диэго Симеоне во главе «красных дьяволов».

— Я уже много лет говорю, что хотел бы видеть Симеоне из Атлетико на посту главного тренера Манчестер Юнайтед. Мне бы хотелось, чтобы он туда пришел. Думаю, он бы устроил там настоящий хаос — но в хорошем смысле. Он бы встряхнул этот клуб. Никаких гарантий, но я хотел бы увидеть его личность, его опыт.

Многие говорят о его стиле игры, но они забили пять мячей Реалу на прошлой неделе. Он не любит, когда его команды позволяют соперникам создавать моменты, но его коллективы всегда могут и бороться, и играть, — цитирует слова Кина Goal..

Сейчас Манчестер Юнайтед возглавляет Рубен Аморим. После семи туров английской Премьер-лиги команда занимает десятое место в турнирной таблице. Руководство МЮ приняло решение, относительно дальнейшей судьбы Аморима в клубе.