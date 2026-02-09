Аргентинский форвард Джованни Симеоне прошлым летом перешел из Наполи в Торино на правах аренды за 1 млн евро. 30-летний нападающий провел за «быков» 21 матч, проведя на поле 1238 минут, забив пять мячей и сделав одну результативную передачу.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, после участия Симеоне в недавнем поединке против Фиорентины (2:2) была активирована опция выкупа его контракта. В результате Торино выплатит дополнительные 7 млн ​​евро и подпишет с аргентинцем соглашение до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Джованни Симеоне провел за Наполи 103 матча, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

