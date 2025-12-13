Торино благодаря голу Влашича обыграло Кремонезе
Прошел очередной матч итальянского чемпионата
около 1 часа назад
Торино - Кремонезе/фото: Торино
В поединке 15-го тура чемпионата Италии Торино на своем стадионе сумел взять три очка, одолел Кремонезе с минимальным преимуществом - 1:0.
Результат встречи решил точный удар Николы Влашича на 27-й минуте, который оказался единственным голом в матче.
После этого успеха туринцы имеют в своем активе 17 пунктов и поднялись на 12-ю строчку турнирной таблицы Серии А. Кремонезе, несмотря на поражение, сохраняет девятое место, имея в активе 20 очков.
Серия А, 15-й тур
Торино — Кремонезе 1:0
Гол: Влашич, 27
