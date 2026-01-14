Защитник Шахтера и сборной Украины Юхим Конопля, у которого истекает договор с оранжево-черными, имеет интересные варианты продолжения карьеры за пределами Украины.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, среди желающих подписать украинца есть Вердер, Аякс и Эвертон Виталия Миколенко.

По данным Transfermarkt, договор Конопли с Шахтером истекает 30 сентября 2026 года, что исключает возможность следующему клубу Юхима получить его в межсезонье.

В этом случае, возможность предварительного контракта для футболиста станет доступной только с 1 марта, что позволит Шахтеру получить средства за клубного воспитанника.

Туран определился с игроками, которые поедут на сборы Шахтера.