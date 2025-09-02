Павел Василенко

Известный вратарь Джанлуиджи Доннарумма покинул ПСЖ. 26-летний итальянец официально присоединился к Манчестер Сити.

Доннарумма носит футболку ПСЖ с 2021 года. После перехода из Милана он годами оставался основным вратарем парижской команды.

Однако несколько недель назад главный тренер ПСЖ Луис Энрике списал итальянца со счетов. Наставник парижан остановил свой выбор на Луке Шевалье, который недавно перешел из Лилля.

В понедельник переход Доннаруммы в Манчестер Сити был официально подтвержден. Он подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на год. Сумма сделки составила 26 миллионов фунтов стерлингов.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что вратарь будет зарабатывать около 15 миллионов евро в год.