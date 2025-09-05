Доннарумма — о Луисе Энрике: «Тренер имеет право принимать решения»
Итальянский вратарь покинул ПСЖ и перешел в Манчестер Сити
2 дня назад
Голкипер Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма, который ранее перешел из ПСЖ в английский клуб Манчестер Сити, поделился мыслями о отношениях с главным тренером парижан Луисом Энрике.
У меня всегда были отличные отношения с тренером. С первого дня в клубе он был со мной честен. Разочарован ли я? Не знаю. Каждый сам делает свой выбор. Тренер имеет право принимать решения, но наличие поддержки окружающих, особенно партнеров по команде, позволило мне понять, сколько я отдал ПСЖ, думаю, это самое главное. Ведь кроме футбола остается поддержка окружающих, одноклубников, что и заставляет меня гордиться тем, что я сделал для клуба, — приводит слова Доннаруммы Football Italia.
Напомним, Манчестер Сити официально объявил о подписании Доннаруммы. Также стало известно, какой номер в новой команде выбрал итальянский вратарь.
Поделиться