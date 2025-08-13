Павел Василенко

В воскресенье Кристал Пэлас выиграл свой первый трофей в сезоне, победив Ливерпуль по пенальти в матче Суперкубка Англии. Но самой обсуждаемой темой была минута молчания перед первым свистком, которая была прервана.

Во время почтения памяти покойного игрока Ливерпуля Диогу Жоты, освистывание и выкрики болельщиков Кристал Пэлас вызвали ажиотаж, что заставило судью Криса Кавана сократить минуту молчания. Их поведение раскритиковал, среди других, звездный защитник красных Вирджил ван Дейк. Позднее они признали свою ошибку и объяснили, что привело к инциденту.

«Многие наши болельщики столкнулись с проблемами при добирании до стадиона. Организаторы были полностью ошеломлены. Некоторые прибыли на место проведения, не осознавая, что происходит. Мы можем лишь извиниться. То, что случилось, очень разочаровывает, и нам очень жаль», – написала фан-группа «Пятилетний план» в социальной сети X.

По данным британской газеты The i Paper, на «Уэмбли» возникли проблемы с системой продажи и контроля билетов, из-за чего некоторые болельщики задержались, чтобы добраться до трибун. Многие из них все еще находились возле стадиона во время минуты молчания.

Вице-председатель Ассоциации независимых болельщиков Кристал Пэлас (CPISA) Питер Сэйселл также жаловался на проблемы со связью.

«В программе об этом ничего не было. Не было ни упоминания о церемонии возложения венков или минуты молчания перед игрой, поэтому все были ошеломлены», — сказал он.

Диогу Жота и его брат Андре Силва трагически погибли в аварии в Испании 3 июля.