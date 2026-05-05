Сергей Разумовский

Мадридский Атлетико обратился к УЕФА из-за инцидента, который произошел перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против Арсенала. Об этом сообщает Marca.

В ночь накануне игры группа фанатов лондонского клуба устроила запуск фейерверков неподалеку от отеля, где находилась делегация испанской команды. Из-за шума был нарушен отдых части футболистов Атлетико, а также представителей тренерского штаба.

В мадридском клубе обеспокоены не только самим инцидентом, но и тем, что посторонние лица смогли приблизиться к месту проживания команды. Именно поэтому Атлетико решил проинформировать УЕФА о ситуации.

Поединок Арсенал — Атлетико состоится сегодня, 5 мая, в Лондоне. Начало встречи — в 22:00. Первый матч между командами завершился вничью 1:1.

