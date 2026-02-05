В четверг, 5 февраля, в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии Аль-Ахдуд принимал Аль-Хиляль. Матч завершился убедительной победой гостей со счетом 5:0.

Первый гол за Аль-Хиляль забил новичок клуба 38-летний француз Карим Бензема. Этот мяч стал его дебютным после перехода из Аль-Иттихада за 25 миллионов евро. Во втором тайме Бензема оформил хет-трик, забив еще два мяча на 60-й и 64-й минутах. На 73-й минуте француза заменили, а Малкольм и Аль-Давсари довели счет до окончательного результата.

«Я очень рад быть частью Аль-Хилаль. Это замечательная команда с великой историей и огромным количеством трофеев. Это как Реал Мадрид, но в Азии», – прокомментировал свой дебют Бензема.

После этой убедительной победы Аль-Хиляль продолжает борьбу за чемпионство в Саудовской Аравии, имея в активе 50 очков.