Павел Василенко

Недавно Динамо объявило о подписании 23-летнего румынского центрального нападающего Владислава Бленуце.

Однако стало известно, что в его TikTok-аккаунте сохранились видео с российским ведущим Владимиром Соловьевым и другой пропагандой, которую он репостил себе на страницу.

Румынский новичок киевлян Бленуце прокомментировал скандальную ситуацию со своим участием.

«Я хочу доказать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение о войне. Россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень печально, потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей в этой несправедливой войне. Это точно непростая ситуация для меня, потому что ее можно интерпретировать неправильно. Я хочу заявить, что я не поддерживаю Россию. И я точно никогда не говорил ничего плохого о Украине. Это была моя ошибка, что я перепостил эти публикации. Я не знал этих людей и не придавал значения их роли в российской пропаганде. Для меня они были ноунеймами. Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я абсолютно проевропейский и проукраинский человек, я на этой стороне», – цитирует футболиста пресс-служба Динамо.

В прошлом сезоне Владислав провел 37 матчей в аренде за Университатю Клуж, забив 12 голов и оформив четыре результативные передачи.

До этого он играл за такие клубы, как чешские Визеград и Славия, молдавский Петрокуб, румынские Рапид и Метрополитан, итальянскую Пескару, и снова в Румынии – за Университатя Крайову 1948.