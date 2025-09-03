Главный тренер Ревери 1908, за которую выступал Василий Буртник, Ярослав Матвиев поделился мыслями в связи с переходом защитника из тернопольской Нивы в киевское Динамо.

Абсолютно не удивился, потому что ожидал этого. Возможно, не так быстро, но я знал, что рано или поздно – это произойдет, и Василий будет играть в клубе УПЛ. Я не ожидал, что это будет сразу такой большой клуб, как Динамо, но у меня никогда не вызывало сомнений, что Буртник способен играть на высоком уровне в чемпионате Украины.

Я очень радовался, когда Василий сделал шаг вперед и перешел в тернопольскую Ниву. Там опытные тренеры во главе с Юрием Виртом, которые могли дать ему больше, чем молодой штаб Реверы 1908. А когда Буртник сделал шаг из Нивы к более именитым специалистам, как Александр Шовковский, то я уверен, что он будет еще быстрее прогрессировать и выйдет на новый уровень.

Конкуренция с защитниками Динамо? Это ребята с именем и хорошими данными, но Вася может стать движущей силой и навязать конкуренцию в линии защиты, которая так нужна Динамо. Я уверен, что он проявит себя с наилучшей стороны.

Он фактурный, координированный центральный защитник, который владеет первым пасом и может начинать атаки. У него отличная диагональная передача. Также Вася обладает прекрасной скоростью, как стартовой, так и дистанционной. Я даже не знаю, может ли кто-то из центральных защитников Украины соревноваться с ним в этом аспекте.

Кроме того, Буртник прекрасно играет на втором этаже. Зимой я ознакомился с данными Wyscout, и Василий был лидером по количеству выигранных верховых единоборств в Украине среди всех лиг – его показатель составлял 79%! Также он был лучшим среди всех лиг по отборам и подборам.

Пока что рано говорить, что он – топ, но с такими данными, талантом и отношением к делу, у Васи есть все возможности стать топовым игроком. Он похож на Ван Дейка из Ливерпуля. Это первое, что приходит мне на ум.

Успеет ли проявить себя за год аренды? Здесь решает спортивный принцип. Если Вася проявит все свои качества и покажет все, на что он способен, то не сомневаюсь, что он останется в Динамо. Поверьте, у него есть очень большой потенциал и козыри, на которых он может сыграть и вырасти в топового игрока, – рассказал Матвиив в интервью «Украинскому футболу».