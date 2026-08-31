Сергей Разумовский

Киевское Динамо не стало комментировать разгромное поражение от Буковины в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Каменце-Подольском завершился победой новичка элитного дивизиона со счетом 3:0.

После финального свистка главный тренер столичной команды Игорь Костюк не появился в флешзоне для обязательного общения с представителями медиа. Наставник также пропустил флешинтервью, которое предусмотрено для тренеров после завершения матчей чемпионата. Об этом сообщает Tribuna.com.

К журналистам не подошел и ни один другой представитель тренерского штаба Динамо. Также возле микрофонов транслятора УПЛ ТВ не появились футболисты киевской команды. Таким образом, клуб не предоставил никаких объяснений по поводу причин провального выступления и потери важных турнирных очков.

Напомним, после трех ужасных ошибок голкипера Динамо Вячеслава Суркиса, за киевлян дебютировал 23-летний Илья Ольховой, который заменил племянника президента клуба.