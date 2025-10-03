Донецкий Шахтёр продолжил свою впечатляющую серию без поражений в еврокубках в основное время до девяти матчей подряд.

В поединке первого тура Лиги конференций команда одержала гостевую победу над шотландским Абердином со счетом 3:2.

Беспроигрышная серия донецкого Шахтёра в еврокубках (в игровое время):

2025: ЛЕ, Шахтёр – Ильвес – 6:0

2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтёр – 0:0

2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтёр – 2:4

2025: ЛЕ, Шахтёр – Бешикташ – 2:0

2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтёр – 0:0

2025: ЛЕ, Шахтёр – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пен.)

2025: ЛК, Шахтёр – Серветт – 1:1

2025: ЛК, Серветт – Шахтёр – 1:2

2025: ЛК, Абердин – Шахтёр – 2:3

Таким образом, горняки повторили своё достижение - в последний раз такая же серия длиной девять матчей была зафиксирована в сезоне 2016/17.