Шахтер не проигрывает девять матчей подряд в еврокубках в основное время
На этот раз горняки победили Абердин в первом туре Лиги конференций
около 3 часов назад
Фото: Шахтер
Донецкий Шахтёр продолжил свою впечатляющую серию без поражений в еврокубках в основное время до девяти матчей подряд.
В поединке первого тура Лиги конференций команда одержала гостевую победу над шотландским Абердином со счетом 3:2.
Беспроигрышная серия донецкого Шахтёра в еврокубках (в игровое время):
- 2025: ЛЕ, Шахтёр – Ильвес – 6:0
- 2025: ЛЕ, Ильвес – Шахтёр – 0:0
- 2025: ЛЕ, Бешикташ – Шахтёр – 2:4
- 2025: ЛЕ, Шахтёр – Бешикташ – 2:0
- 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтёр – 0:0
- 2025: ЛЕ, Шахтёр – Панатинаикос – 0:0 (3:4 – по пен.)
- 2025: ЛК, Шахтёр – Серветт – 1:1
- 2025: ЛК, Серветт – Шахтёр – 1:2
- 2025: ЛК, Абердин – Шахтёр – 2:3
Таким образом, горняки повторили своё достижение - в последний раз такая же серия длиной девять матчей была зафиксирована в сезоне 2016/17.
