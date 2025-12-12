Экс-футболист Манчестер Юнайтед Пол Скоулз резко раскритиковал Рубена Аморима, заявив, что нынешний наставник не понимает, как работает клуб и каким должен быть его стиль. По мнению Скоулза, философия Аморима противоречит традициям Юнайтед, где всегда ценили риск, яркость и атакующий футбол.

Я просто не считаю, что это подходящий человек. Не думаю, что Рубен понимает этот клуб. Манчестер Юнайтед — это прежде всего риск и зрелищность. Это заставлять болельщиков прыгать со своих мест, быть дьявольски готовыми к игре, — передает слова Скоулза Goal.

Свой следующий матч Манчестер Юнайтед проведет против Борнмута в понедельник, 15 декабря, начало матча в 22:00.