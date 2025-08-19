Основной легионер Зари рассказал, что изменилось с возвращением Скрипника
Тренер изучает возможности игроков
около 3 часов назад
Полузащитник Зари Петар Мичин высказался о втором пришествии Виктора Скрипника на должность главного тренера. Его слова приводит Football.ua.
Виктор тоже, как и Младен, дает нам свободу игры. Конечно, есть свои требования к каждой из позиций, это нормально. Но чего-то особенного такого нет. Виктор Скрипник дает нам свободу мысли на поле, любит играть с мячом, говорит каждому, где нужно находиться на своей позиции в той или иной ситуации. Но он не заставляет нас делать что-то, что нам не по душе. Напротив, находит для каждого возможность показать свои лучшие качества, - рассказал Мичин.
Реал Лунина и обидчик Динамо. Что посмотреть 19 августа?