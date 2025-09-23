Главный тренер Зари Виктор Скрипник подвел итоги заключительного матча 6 тура УПЛ против Шахтера (0:1). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Проиграли игру, которую не хотели проигрывать. Это был боевой матч. Хоро́шо играли против мяча. Благодарность моей команде. Конечно, ребята расстроены. Играли против мощной команды. Но и мы создавали моменты. Чуть не дотерпели.

Пропустили сумасшедший гол на последних минутах. К сожалению, такое случается в футболе. Такой матч, который не хочется проигрывать, но проиграли.

То, как планировали играть против мяча, у нас и получалось. У нас есть быстрые ребята. Искали моменты впереди. Стандарты – это тоже мощное оружие. Не повезло. Все решил один случай, - рассказал Скрипник.