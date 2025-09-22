Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня понедельника, 22 сентября, в седьмом туре украинской Первой лиги.

Тернопольская Нива на выезде поделила очки с Прикарпатьем. Хозяева быстро вышли вперед благодаря голу Хомы уже на 12-й минуте. Однако подопечные Юрия Вирта еще до перерыва восстановили равновесие – отметился Демиденко голом «в раздевалку». Во втором тайме обе команды пытались вырвать победу, но матч завершился ничейным результатом.

Буковина также в гостях одолела Левый Берег. Черновчане уже к середине первого тайма повели в два мяча благодаря точным ударам Дахновского и Витенчука, а после перерыва Кожушко довел преимущество гостей до трёх мячей. Единственный гол Левого Берега забил Сидней уже при счете 0:3, но спасти игру киевлянам не удалось, более того под конец встречи Сухоручко получил удаление. Буковина одержала уверенную победу.

Буковина набрала 17 очков и вышла на вторую позицию в турнирной таблице. Левый Берег (9) отстал от Ингульца и Нивы (по 12) в борьбе за последнее место в переходных матчах. Однако у киевлян есть матч в запасе.

Первая лига, седьмой тур

Прикарпатье – Нива Тернополь 1:1

Голы: Хома, 12 – Демиденко, 44

Левый Берег – Буковина 1:3

Голы: Сидней, 75 – Дахновский, 5, Витенчук, 21, Кожушко, 54

Удаление: Сухоручко, 84