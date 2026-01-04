Слот дал характеристику ближайшему сопернику Ливерпуля в АПЛ
Чемпион Англии приедет к Фулхэму
30 минут назад
Арне Слот / Фото - Sky Sports
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился ожиданиями от поединка 20 тура АПЛ против Фулхэма. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Я ожидаю, что матч против Фулхэма будет другим. Они будут стараться много атаковать и много владеть мячом. Это будет гораздо более открытый матч, и поэтому мы должны показать надежность у своих ворот. Это поможет нам создать больше моментов, но будет сложно, так как в прошлый раз мы проиграли сильному Фулхэму.
Я не ожидаю пяти защитников, но я и не ожидал пяти защитников против Лидса, а они их выставили, - рассказал Слот.
