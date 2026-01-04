Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился ожиданиями от поединка 20 тура АПЛ против Фулхэма. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я ожидаю, что матч против Фулхэма будет другим. Они будут стараться много атаковать и много владеть мячом. Это будет гораздо более открытый матч, и поэтому мы должны показать надежность у своих ворот. Это поможет нам создать больше моментов, но будет сложно, так как в прошлый раз мы проиграли сильному Фулхэму.

Я не ожидаю пяти защитников, но я и не ожидал пяти защитников против Лидса, а они их выставили, - рассказал Слот.