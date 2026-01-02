Главный тренер Ливерпуля Арне Слот рассказал, как проходит адаптация хавбека Флориана Вирца. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Я могу ответить только из собственного опыта. Первые несколько месяцев в другой стране - это что-то совершенно иное. Твоя жизнь немного переворачивается с ног на голову, и для меня, как для тренера, это, наверное, не самая большая проблема, потому что я не должен выступать на поле, но я вполне понимаю, что некоторым людям и некоторым игрокам нужно немного времени, чтобы адаптироваться и вне поля.

Если говорить о футболе - это лига и ее интенсивность, потому что опять же, даже когда мы играем раз в неделю, вы могли видеть, что у Уго были судороги после 70 или 75 минут, и я не заменил Флориана потому, что он плохо играл, я заменил его потому, что он едва мог продолжать бежать. Такая ситуация была и с ним, но это также говорит о новых игроках, которых мы привлекли, и о том, насколько большим шагом является адаптация к такому уровню интенсивности, - рассказал Слот.