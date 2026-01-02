Главный тренер Лидса Даниэль Фарке поделился своими впечатлениями после ничейного результата матча 19 тура АПЛ против Ливерпуля, который завершился со счётом 0:0.

«Мы играли против действующего чемпиона, который находится в очень хорошей форме. К тому же на стадионе ощущалась особенная атмосфера новогоднего матча. Соперник был полностью готов, и нам нужно было показать максимальную организованность и стойкость.

Мы хорошо начали игру, но, конечно, были длительные отрезки, когда приходилось терпеть и работать на пределе возможностей. Ливерпуль много владел мячом и наносил удары, однако без по-настоящему явных голевых моментов.

Я очень доволен матчем без пропущенных мячей, набранным очком и тем менталитетом, который команда продемонстрировала. Это хорошая ничья и удачный вечер для нас. Сейчас в раздевалке прекрасное настроение. Мы были очень надежными как команда и держались вместе. Большая благодарность всем игрокам», – сказал специалист.