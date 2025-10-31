Арне Слот объяснил, почему Ливерпулю сложно показывать стабильные результаты в этом сезоне. Наставник красных прокомментировал ситуацию с глубиной состава и рассказал, чего, по его мнению, не хватает команде. Ранее мерсисайдцы потерпели поражение в шести из последних семи встреч.

Согласно словам Слота, когда в лазарете оказываются трое или четверо игроков, в распоряжении остается только 16 футболистов. Он считает, что состава из 20-21 игрока вполне достаточно, но подчеркивает важность поддержания оптимальной физической формы, как это было в прошлом сезоне.

«У нас все есть. Я рад этому вопросу, потому что полностью доволен командой, уровнем игроков, стратегией и политикой. Проблема — если это можно так назвать — в том, что не все прошли полноценную предсезонную подготовку или получили травмы. Это не оправдание результатов. Многие выезды с двумя днями отдыха были бы тяжелыми даже в прошлом сезоне. Вопрос не в составе, а в травмах и доступности игроков по ходу сезона», — добавил тренер для BBC.

Ранее Слот отреагировал на вылет Ливерпуля из Кубка английской лиги.