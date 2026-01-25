Слот — о возможном уходе Робертсона: «Мне нужны все мои игроки»
Главный тренер Ливерпуля подчеркнул важность шотландского защитника
около 12 часов назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот четко дал понять, что не намерен прощаться с Энди Робертсоном в это зимнее трансферное окно, несмотря на активные переговоры игрока с Тоттенхэмом.
Наставник красных отметил, что при плотном игровом графике и травмах для каждого игрока в команде есть место, поэтому потеря Робертсона была бы серьезным ударом. По данным The Athletic, лондонский клуб, который изначально планировал подписать 31-летнего шотландца летом после окончания его контракта, решил ускорить процесс. Команде Томаса Франка нужно срочное усиление, а опыт и лидерские качества Робертсона особенно ценятся в Северном Лондоне.
«Я думаю, что мне нужны все мои игроки. Энди должен был выйти на перерыве, на мой взгляд. Я знал, что для Милоша еще 90 минут против очень интенсивного Борнмута были невозможными... Последнее, что нам сейчас нужно — это еще одна травма. Впереди много игр, и я должен управлять составом, имея доступных игроков», — подчеркнул специалист.
Поделиться