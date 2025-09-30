Тренер Галатасарая не считает, что сенсация соперника Динамо с Ливерпулем имеет значение в ЛЧ
Именно против "красных" жертве киевлян в Лиге Европы предстоит сыграть в главном еврокубке
Главный тренер Галатасарая Окан Бурук рассказал о шансах своей команды в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мы будем играть против очень сильной команды, которая хорошо начала чемпионат Англии и Лигу чемпионов, даже несмотря на поражение в последнем матче против Кристал Пэлэс на выходных. В таких матчах на своем поле мы должны доказать свою силу на этом уровне. Мы будем играть как Галатасарай и думать как Галатасарай. Нам нужно оказывать сильное давление, мы должны заставить соперника это почувствовать.
Мы прошли через переходный период, но теперь Галатасарай должен продемонстрировать свою индивидуальность, и мы это сделаем. Это мой четвертый год, и это будет один из самых сложных матчей, которые мы когда-либо играли. Ливерпуль — очень важная, успешная команда с успешным тренером. Мы хотим выйти на поле со своими планами и сделать все возможное.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Галатасарай – Ливерпуль состоится во вторник, 30 сентября на стадионе Тюрк Телеком Арена в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Галатасарай – Ливерпуль на Xsport.ua.