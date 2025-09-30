Мы будем играть против очень сильной команды, которая хорошо начала чемпионат Англии и Лигу чемпионов, даже несмотря на поражение в последнем матче против Кристал Пэлэс на выходных. В таких матчах на своем поле мы должны доказать свою силу на этом уровне. Мы будем играть как Галатасарай и думать как Галатасарай. Нам нужно оказывать сильное давление, мы должны заставить соперника это почувствовать.

Мы прошли через переходный период, но теперь Галатасарай должен продемонстрировать свою индивидуальность, и мы это сделаем. Это мой четвертый год, и это будет один из самых сложных матчей, которые мы когда-либо играли. Ливерпуль — очень важная, успешная команда с успешным тренером. Мы хотим выйти на поле со своими планами и сделать все возможное.