Главным кандидатом на должность главного тренера Манчестер Юнайтед стал наставник Кристал Пэлас Оливер Гласнер. Руководство клуба внимательно наблюдает за работой австрийца и высоко оценило его результаты во время внутренних обсуждений.

По данным The Telegraph, представители Манчестер Юнайтед уже выяснили, готов ли Гласнер покинуть Пэлас, при этом он остается приоритетным вариантом для клуба.

Вторым кандидатом на должность называют тренера Марселя Роберто Де Дзерби. Бывший наставник Шахтера проходил собеседование в Манчестер Юнайтед в 2024 году и до сих пор пользуется уважением у руководства, но первым выбором остается Гласнер.

Контракт австрийца с Кристал Пэлас рассчитан до лета 2026 года, и клуб вряд ли согласится отпускать его в этом сезоне. В случае задержки с приходом Гласнера рассматривается вариант временного наставника.

В понедельник Манчестер Юнайтед уволил Рубена Аморима с должности главного тренера, а временно обязанности возьмет на себя тренер молодежной команды Даррен Флетчер.