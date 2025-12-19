Наставник Ливерпуля Арне Слот прокомментировал развитие своей команды, поделившись оценкой прогресса игроков. Его слова приводит ВВС.

«Мы приближаемся к тому, какой я хочу видеть нашу команду. Это сопровождалось взлетами и падениями. Для меня это вполне логично, учитывая изменения, которые мы внесли летом.

Мы сделали изменения сознательно, потому что считали, что они нам нужны. Следует адаптироваться, поэтому нужно время. Нам очень не повезло с судейскими решениями. Даже в субботу не была показана красная карточка игроку Брайтона, но это нам не повредило.

Мы заслужили свои победы на старте, но все же это тонкая грань. Мы должны убедиться, что команда достигнет такого уровня, когда судейские решения не будут влиять на ее игру», – сказал Слот.