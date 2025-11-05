Слот: «Отличная игра против команды, которая в этом сезоне проиграла только один раз»
Главный тренер Ливерпуля прокомментировал победу над Реалом
41 минуту назад
Главный наставник Ливерпуля Арне Слот поделился своими впечатлениями после победы над мадридским Реалом со счетом 1:0 в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Отличная игра против команды, которая в этом сезоне проиграла лишь один раз. И, возможно, результат мог бы быть еще лучше.
Это еще одна победа над очень сильной командой. Как и Вилла, они находятся в отличной форме. Это было выдающееся выступление – думаю, можно смело сказать, что это наш лучший матч в сезоне. Игроки невероятно усердно работали, чтобы не подпустить их к нашей половине поля.
Флориан Вирц? Он невероятно усердно работает, чтобы как можно быстрее адаптироваться. В его карьере в Ливерпуле ему не везло. Даже сегодня он создал так много моментов для команды, но ничего не удалось реализовать».
В следующем туре Ливерпуль примет на своем поле нидерландский ПСВ, в то время как Реал проведет выездную встречу против греческого Олимпиакоса.