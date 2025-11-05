Главный наставник Ливерпуля Арне Слот поделился своими впечатлениями после победы над мадридским Реалом со счетом 1:0 в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Отличная игра против команды, которая в этом сезоне проиграла лишь один раз. И, возможно, результат мог бы быть еще лучше.

Это еще одна победа над очень сильной командой. Как и Вилла, они находятся в отличной форме. Это было выдающееся выступление – думаю, можно смело сказать, что это наш лучший матч в сезоне. Игроки невероятно усердно работали, чтобы не подпустить их к нашей половине поля.

Флориан Вирц? Он невероятно усердно работает, чтобы как можно быстрее адаптироваться. В его карьере в Ливерпуле ему не везло. Даже сегодня он создал так много моментов для команды, но ничего не удалось реализовать».