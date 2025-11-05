Михаил Цирюк

В программе стартового игрового дня четвертого тура Лиги чемпионов болельщиков ждали сразу два суперматча, однако и некоторые из других поединков вышли довольно неплохими.

Ливерпуль - Реал 1:0

В первом из главных матчей дня кризисный Ливерпуль принимал на Энфилде мадридский Реал. Учитывая последние результаты «красных», легкой жизни для них никто не предсказывал, однако команда Арне Слота смогла удивить: доминировала на протяжении большей части встречи и одержала вполне заслуженную минимальную победу благодаря голу Макаллистера.

ПСЖ - Бавария 1:2

Второй суперматч вторника подарил втрое больше голов. ПСЖ нашего Илли Забарного, который пропустил игру из-за красной карточки, не выдержал давления сверхмощной Баварии, которая продолжает идти в этом сезоне без потерь очков. Судьбу встречи решил дубль Диаса, оформленный уже на 32 минуте. В конце первого тайма тот же Диас оставил свою команду в меньшинстве, однако всё, на что хватило парижан, это гол престижа в исполнении Жоау Невеша.

Ювентус - Спортинг 1:1

Среди более скромных афиш едва ли не больше всего выделилось противостояние туринского Ювентуса и Спортинга. Португальцы шокировали «старую синьору» активным стартом и быстрым голом Максимильяно Араухо, однако позже Ювентус всё-таки взял ситуацию на поле под контроль и отыгрался усилиями Влаховича.

Наполи - Айнтрахт 0:0

Нудными нулями завершилось противостояние Наполи и Айнтрахта. Чемпион Италии отчаянно пытался изменить ситуацию и склонить чашу весов на свою сторону, однако забить в ворота соперника так и не смогли, так что - лишь ничья.

Олимпиакос - ПСВ 1:1

Еще одна ничья была зафиксирована в Пирее, где Олимпиакос нашего Романа Яремчука был крайне близок к первой победе в текущей еврокампании после быстрого гола Мартинша, однако не смог удержать преимущество на последних минутах, и гол Пеппи позволил ПСВ избежать поражения. Что касается украинского форварда, то он провел весь матч на скамейке запасных.

Будё/Глимт - Монако 0:1

Не совсем соответствует ходу событий на поле результат матча между Будё/Глимт и Монако, однако искать логику в футболе, как известно, дело бесполезное. Норвежцы переиграли соперника по всем ключевымстатистическими показателями, однако потерпели минимальное поражение. Единственный гол в матче забил форвард монегасков Флориан Балогун.

Атлетико - Юнион 3:1

Свои обязательные три очка взял в этом туре мадридский Атлетико, который на домашнем поле справился с бельгийским Юнион Сент-Жилуаз. В конце первого тайма Альварес вывел "матрасников" вперед, а в середине второго Галлагер удвоил преимущество хозяев. Бельгийцы возродили интригу в матче благодаря точному удару Сайкса, однако в компенсированное время своим голом ее окончательно убил Льоренте. 3:1.

Славия - Арсенал 0:3

Не обошлось во вторник и без разгромов. Первый в матче против пражской Славии оформил Арсенал. Голами в составе команды Микеля Артеты отметились Сака и дважды Мерино, и эта победа позволила "канонирам" подняться на второе место в турнирной таблице.

Тоттенхэм - Копенгаген 4:0

А другой клуб из Северного Лондона, Тоттенхэм, поиздевался над своим соперником еще сильнее, забив 4 сухих мяча в ворота Копенгагена. В первом тайме разгромом не пахло, и "шпоры" ограничились единственным голом Джонсона. На старте второго преимущество хозяев удвоил Одобер, но дальше Джонсон получил красную карточку, и это, казалось, должно было дать шанс аутсайдеру. Однако не тут-то было, и голы ван де Вена и Палиньи не позволили датскому клубу даже помечтать о камбэке.

В материале использованы фото Getty images.