Главный тренер Ливерпуля Арне Слот рассказал о своем главном рождественском желании. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Тот факт, что Исак некоторое время не сможет играть с нами, безусловно, является большим разочарованием. В момент получения травмы он продемонстрировал подвижность и умение завершать атаки, поэтому его отсутствие – это большой удар.

Если мне позволят загадать желание на Рождество, я пожелаю Исаку как можно более быстрого и полного выздоровления. Тем временем нам придется обходиться без него, а также без других игроков, которые по тем или иным причинам недоступны.

Это одна из проблем сезона, и у нас нет другого выбора, кроме как справляться с ситуацией, а это значит – находить решения и самое главное, держаться вместе как на поле, так и за его пределами», — сказал Слот.