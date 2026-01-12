Слюбик: «На 95 процентов моим следующим клубом будет чешский Пардубице»
Защитник Руха подтвердил свой переход
около 9 часов назад
Центральный защитник Руха Богдан Слюбик подтвердил, что сейчас почти полностью определился с будущим клубом и на 95% его следующим шагом станет переход в чешский Пардубице. Футболист добавил, что в ближайшее время рассчитывает присоединиться к тренировочному лагерю команды.
Кроме того, Слюбик прокомментировал интерес со стороны других клубов, подчеркнув, что именно предложение Пардубице оказалось наиконкретнейшим и наиболее реалистичным. Игрок также рассказал о сроке будущего контракта с чешским клубом, отметив, что детали соглашения уже почти согласованы. Цитирует игрока Sport.ua.
«Процентов на 95 моим следующим клубом будет чешский Пардубице. Переговоры находятся на финальной стадии. Я, как говорится, на чемоданах и думаю, что скоро отправлюсь в Чехию, ведь уже 1 февраля Пардубице начнет вторую часть сезона с календарного матча с именитой Славией. Поэтому нужно быть во всеоружии.
Были ли другие предложения? Конкретное только от Пардубице. Еще уточняется, на какой срок подпишу контракт. Это будет для меня новый вызов и уверен, что не подведу».