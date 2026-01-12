Центральный защитник Руха Богдан Слюбик подтвердил, что сейчас почти полностью определился с будущим клубом и на 95% его следующим шагом станет переход в чешский Пардубице. Футболист добавил, что в ближайшее время рассчитывает присоединиться к тренировочному лагерю команды.

Кроме того, Слюбик прокомментировал интерес со стороны других клубов, подчеркнув, что именно предложение Пардубице оказалось наиконкретнейшим и наиболее реалистичным. Игрок также рассказал о сроке будущего контракта с чешским клубом, отметив, что детали соглашения уже почти согласованы. Цитирует игрока Sport.ua.