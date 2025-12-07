Сергей Разумовский

В 15-м туре турецкой Суперлиги Еюпспор и Кайсериспор поделили очки, сыграв вничью 1:1.

Хозяева вышли вперед на 51-й минуте благодаря голу Акбабы, но Кайсериспор смог отыграться: на 70-й минуте Бенеш восстановил равновесие. В конце матча гости остались в меньшинстве – Мендеш получил вторую желтую карточку всего за семь минут и был удален с поля, однако оставшееся время Еюпспор не использовал для того, чтобы вырвать победу.

Украинский полузащитник хозяев Тарас Степаненко вышел в стартовом составе и провел заметный объем работы в центре поля. На 68-й минуте он получил желтую карточку, но в целом продемонстрировал солидную статистику: нанес один удар в створ ворот, дважды заработал фолы, выполнил 45 точных передач из 53 (85% точности). В единоборствах Степаненко выиграл 2 из 3 в воздухе и 2 из 5 на земле, также отметился одним перехватом. Аналитические платформы оценили его выступление на 6.3 по версии WhoScored и 6.7 по данным SofaScore.

Еюпспор набрал 13 очков и не смог оторваться от Кайсериспора (тоже 13) в борьбе за выживание.

Чемпионат Турции, 15-й тур

Еюпспор – Кайсериспор 1:1

Голы: Акбаба, 51 – Бенеш, 70

Удаление: Мендеш, 90+6 (Кайсериспор)