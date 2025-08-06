Нападающий Сон Хын Мин больше не является игроком Тоттенхэма. 33-летний южнокореец подписал полноценный контракт с клубом Лос-Анджелес из MLS.

Трансфер стал рекордным в истории американской лиги — сумма сделки превышает 26 миллионов долларов.

Сон играл за Тоттенхэм с 2015 года. За 10 сезонов в составе лондонцев он провел 454 матча, забил 173 гола и отдал более 100 результативных передач. Последние годы исполнял капитанские обязанности.

Футболист уже прибыл в США, посетил матч Лос-Анджелеса в Кубке Лиг и в ближайшее время будет официально представлен как новичок клуба.