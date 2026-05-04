Главный тренер Шахтёра Арда Туран подвёл итоги матча 26-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо (2:1). Слова специалиста передаёт пресс-служба клуба.

Добрый вечер! Безусловно, это противостояние было чрезвычайно важным. «Динамо» (Киев) — соперник большого калибра, и мы их очень уважаем. Наше соперничество в украинском чемпионате действительно уже вошло в историю. Мы начали сегодняшнее противостояние не очень хорошо — не так, как хотели, чтобы оно развивалось. Однако самое важное, что мы смогли найти решение уже после перерыва. Честно, даже не знаю, что еще добавить. Эта победа невероятно важна, также значима в контексте нашей борьбы за чемпионство. И мы продолжаем идти своим путем.

Что касается чемпионства, сейчас я уверяю вас, что сегодня чувствую себя лучше, чем вчера. Мы должны сохранять высочайший уровень концентрации и серьезности до последней минуты последнего матча, поэтому сегодняшняя победа очень важна, но мы продолжаем двигаться дальше.

Судейство? Мне не понравились некоторые моменты коммуникации и некоторые эпизоды, непосредственно связанные с арбитражем. Я видел, что происходило со стороны, и больше всего в жизни не люблю, когда меня выставляют дураком. Да, я не утверждаю, что знаю правила футбола лучше, чем представители судейского комитета, однако точно, с учетом своего опыта, могу сказать, что владею ими как минимум на одном уровне.

Что сказал в перерыве? В первую очередь, я не повышал голос и поговорил с игроками как друг, максимально дружественно. Я лишь попытался напомнить им, в чем заключается наша система и как мы смогли дойти до этого этапа сезона, а именно благодаря соблюдению наших основных постулатов: чтобы в оборонительном блоке мы быстрее перемещались в сторону, где находится мяч, и также чтобы не отдавали слишком быстро пассы в последнюю треть поля на половине соперника. Еще добавил, особо акцентируя внимание на Николае Матвиенко как нашем капитане, что не могу всегда разбираться непосредственно с тем, что происходит на поле, иногда они должны брать инициативу в свои руки. И это то, что Николай Матвиенко сегодня как капитан команды смог качественно выполнить, за это я ему безмерно благодарен.

И последнее, что хотел бы сказать. Когда мы на этом самом стадионе проиграли в Кубке Украины, здесь был полный зал, ожидавший после матчевой пресс-конференции. Сейчас, когда мы одержали победу, буквально несколько человек присутствуют. И это действительно неприятно, особенно с учетом того, на каком позднем этапе мы представляем нашу страну в еврокубках. Я всегда с огромным уважением отношусь к соперникам, но также хочу, чтобы относились с уважением к нам. Поэтому наименьшее, что я люблю, — когда люди убегают от ответственности. Это для размышлений.