Защитник Динамо Денис Попов после ничьей в матче девятого тура украинской Премьер-лиги против Зари (1:1) поделился мыслями относительно причин серии из пяти упущенных побед в чемпионате. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Трудно сказать, что именно происходит, не могу назвать какую-то одну причину. Но, думаю, это уже не случайность, а закономерность, к сожалению, в негативном смысле. Эта ничья равнозначна поражению. Повторю, сложно однозначно определиться, в чем причина. Я только что вернулся, где-то неделю потренировался, сыграл матч. Считаю, пропущенный гол – мой. Это я ошибся, когда его забивали, не удержал нападающего. Но Будковский хороший, опытный форвард, было непросто его сдержать.

Особого акцента на последние минуты перед игрой не делали. Просто настраивались, как всегда, как перед каждым поединком – на победу. Но эти последние минуты... не знаю, как будто кто-то сглазил. Пять матчей подряд без побед – я такого не помню.

Не знаю, что будет дальше. Откровенно скажу, даже страшно смотреть в таблицу. Если бы я знал точную причину того, что происходит, я бы её вам назвал. Но сейчас мне очень трудно это сделать.

В раздевалке тишина. Полная тишина. А что тут скажешь? После боя кулаками не машут. Мы снова оступились, снова упали лицом в грязь. Лишь на поле можно что-то доказать, но у нас не получается это сделать.