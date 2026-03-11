Карпаты арендовали полузащитника Динамо
Клубы достигли соглашения об аренде игрока до конца текущего сезона
около 2 часов назад
Фото: Динамо Киев
Львовские Карпаты усилили состав полузащитником киевского Динамо Валентином Рубчинским. О завершении трансферного соглашения официально сообщили пресс-службы обоих клубов.
24-летний хавбек переезжает во Львов на правах аренды. Согласно официальной информации, Валентин будет защищать цвета «львов» до окончания нынешнего сезона.
В текущем сезоне Рубчинскому не удалось закрепиться в основном составе киевлян. На счету полузащитника лишь два выхода на поле в рамках Украинской Премьер-лиги. Кроме внутренней арены, Валентин трижды появлялся в составе Динамо в матчах Лиги конференций.
