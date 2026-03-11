Тоттенхэм впервые в истории клуба проиграл шесть матчей подряд, Атлетико все испортил
Шпоры продолжают находиться в глубоком кризисе
Тоттенгем в гостях разгромно уступил Атлетико (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лондонцы пропустили первые 4 гола за 22 минуты.
Тоттенгем впервые в истории клуба проиграл шесть игр подряд во всех турнирах.
До этого клуб в АПЛ уступил Кристал Пэлас (1:3), Фулхэму (1:2), Арсеналу (1:4), Ньюкаслу (1:2) и Манчестер Юнайтед (0:2).
Накануне Тоттенгем потерпел пятое поражение подряд в АПЛ, шпоры не устояли в матче с Кристал Пэлас.
