Защитник Карпат Андрей Булеза прокомментировал свое возвращение в футбол в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (2:2) после двухлетнего восстановления от травмы. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Я очень счастлив. Прошло два года с момента моей предыдущей официальной игры. Это особенный момент. Прежде всего, благодарю Бога за то, что дал мне силы пройти через это. За то, что дал мне людей, которые все это время были рядом со мной: мою жену, наших родителей и братьев, которые постоянно поддерживали меня. Благодарен команде и руководству клуба, которые приложили все усилия, чтобы я вернулся на поле. Спасибо всем, кто был рядом.

Меня поддерживали не только сегодня, но и в течение всего времени восстановления. Очень благодарен каждому: массажистам, врачам, реабилитологу Роману Сприню. Эти люди всегда были рядом. Также благодарю болельщиков Карпат за поддержку.

Тренер вчера сказал мне готовиться. Сообщил, что есть большие шансы выйти на замену. Все так и случилось. Новая позиция? Несколько матчей играл в качестве вингера. Со стороны, наверное, было заметно, что я не до конца чувствовал ритм игры. В целом игра была тяжелой, без середины поля. Было много длинных передач. Когда вышел на поле, переживания исчезли и я делал все то, что требовал тренер.

Чего не хватило в эпизоде с ударом выше ворот? Исполнения. Я не попал в ворота. Мог забить, действительно, но мяч пролетел далеко от цели. Думаю, что ничья — справедливый результат. В первом тайме Металлист 1925 играл лучше, но во втором тайме все изменилось. Мы настроились, перевернули игру. Обидно, что не победили.